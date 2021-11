Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrerin übersieht Radfahrer - eine verletzte Person

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag gegen 12:55 Uhr an der Kreuzung Trajanstraße / Schriesheimer Straße. Eine 46-Jährige Mazda-Fahrerin war auf der Trajanstraße unterwegs. Als sie an der Kreuzung zur Schriesheimer Straße angekommen war, wollte die Frau nach links abbiegen und übersah beim Abbiegevorgang einen 73-Jährigen Fahrradfahrer, welcher die Schriesheimer Straße in Fahrtrichtung Dossenheim befuhr. Der Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 2.500 EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell