Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte entwenden E-Bikes aus Tiefgarage - Zeugen gesucht

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag zwischen 20 und 7 Uhr entwendeten bisher unbekannte Täter zwei E-Bikes aus einer Tiefgarage eines Wohnkomplexes in der Carl-Orff-Straße. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Die Schadenshöhe steht bisher noch nicht fest. Zeugen, welche etwas Verdächtiges im Tatzeitraum beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg unter 06203/9305-0 in Verbindung zu setzen.

