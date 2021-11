Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt/Neuostheim: Bei zwei Autos die Scheiben eingeschlagen - Polizei sucht Zeugen!

Mannheim-Oststadt/Neuostheim (ots)

In dem Zeitraum zwischen Dienstag, 18:00 Uhr, und Mittwochnacht 00:30 Uhr, wurde an gleich zwei Fahrzeugen die Scheiben eingeschlagen und Wertsachen entwendet. Bislang unbekannter Täter schlug bei einem Mercedes-Benz in der Seckenheimer Landstraße, auf Höhe der Hausnummer 176, eine der Scheiben ein und entwendete ein Handy, sowie eine Leder-Aktentasche mit sämtlichen persönlichen Gegenständen. Kurze Zeit später wurde bei einem in der Gottlieb-Daimler Straße auf Höhe der Hausnummer 17 abgestellten Mercedes, ebenfalls die Scheibe eingeschlagen und eine weiße Lederhandtasche entwendet. Die genaue Höhe des Diebstahlschadens ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen, an den beiden Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 700 EUR.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und/ oder Hinweise auf den Täter oder die Täter geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, unter der Telefonnummer 0621-1743310, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell