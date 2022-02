Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfall mit Flucht

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Am 14.02.2022 kam es in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 15:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Flucht auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Benderstraße in Frankenthal. Als die Geschädigte zu ihrem Fahrzeug, einem grauen BMW Mini, zurückkehrte, konnte sie einen Zettel eines noch unbekannten Zeugen an ihrer Windschutzscheibe feststellen. Dem Zettel konnte entnommen werden, dass der unbekannte Zeuge den Vorfall mitbekommen und das Kennzeichen des geflüchteten Fahrzeugs, einem weißen VW Touran, notiert habe.

Zeugen, insbesondere derjenige, welcher den Zettel geschrieben hat, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell