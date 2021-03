Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Dieb läuft Bundespolizisten "in die Arme"

Münster (ots)

Nach dem Diebstahl eines Laptops und der anschließenden fußläufigen Verfolgung durch den Besitzer des Laptops ist ein 39-jähriger Mann einer Streife der Bundespolizei Münster "in die Arme" gelaufen und vorläufig festgenommen worden. Die Einsatzkräfte befanden sich am Freitagmorgen (5.März) auf dem Bahnhofsvorplatz, als sie auf der Windthorststraße einen Mann wahrnahmen, der in Richtung Hauptbahnhof lief und offensichtlich von einem ebenfalls laufenden Mann verfolgt wurde. Da dieser zusätzlich durch Handbewegungen versuchte auf sich aufmerksam zu machen, stellten die Bundespolizisten den Flüchtenden auf der gegenüberliegenden Bahnhofstraße. Wie sich herausstellte, hatte dieser kurz zuvor in einem Hinterhof in der Achtermannstraße eine kurze Unachtsamkeit des Eigentümers ausgenutzt und ein auf einen Fahrradgepäckträger befestigtem Laptop gestohlen. Bei der anschließenden Verfolgung ließ der Dieb noch auf der Achtermannstraße das Stehlgut fallen. Hiermit konfrontiert, gab der Deutsche aus Steinheim die Tat zu. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahme wurde der Mann aus der Wache der Bundespolizei entlassen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell