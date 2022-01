Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Unfallflucht in der Birretstraße - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 18.01.2022, zwischen 12:30 Uhr und 15:00 Uhr, ist ein in der Birretstraße in Jestetten ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkter Ford Fiesta von einem unbekannten Fahrzeug gestreift worden. Der mutmaßliche Unfallverursacher dürfte in Richtung Grünabfallsammelplatz gefahren sein. Nach dem Unfall entfernte sich dieser unerkannt. Am Ford hinterließ er einen Sachschaden von rund 2500 Euro. Der Polizeiposten Jestetten (Kontakt 07745 7234) bittet um sachdienliche Hinweise!

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell