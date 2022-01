Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Betzenhausen Jugendlicher angefahren - Unfallbeteiligter gesucht

Wie erst jetzt bekannt wurde, ereignete sich am vergangenen Montag, dem 17.01.2022, gg. 09.40 Uhr, ein Verkehrsunfall mit Personenschaden in der Elsässer Straße in Freiburg.

Bei der Einfahrt in eine Tiefgarage in der Elsässer Straße 17 fuhr ein schwarzes Auto einen 17-jährigen Fußgänger an, welcher dort mit Freunden stand. Die Person wurde dadurch am Bein verletzt. Nach dem Zusammenstoß fuhr der oder die lebensältere Fahrzeuglenkerin ohne auf das Geschehnis zu reagieren weiter in die Tiefgarage ein und konnte nicht mehr festgestellt werden.

Die Verkehrspolizei (T: 0761-882-3100) hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen und sucht nun den Fahrzeugführer*in oder Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten dunklen PKW machen können.

