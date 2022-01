Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wittlingen: Kind läuft in Bus - 7-Jähriger schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Montag, 17.01.2022, kurz vor 13.00 Uhr, wurde ein 7-jähriger Junge bei einem Unfall schwer verletzt. Ein Bus wollte von der Rathausstraße nach rechts in die Kirchstraße abbiegen, als der 7-Jährige die Fahrbahn überqueren wollte. Ein Bein des Jungen wurde von den Rädern der rechten Hinterachse überrollt. Schwer verletzt wurde er mit einem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik nach Freiburg geflogen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell