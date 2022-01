Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Mann widersetzt sich Kontrolle - Drogen dabei

Freiburg (ots)

Am Freitag, 14.01.2022, hat sich ein Mann in WT-Waldshut einer Kontrolle mutmaßlich wegen mitgeführter Drogen widersetzt. Gegen 11:00 Uhr war der 22-jährige am Busbahnhof einer Streife des Kommunalen Ordnungsdienstes aufgefallen, da er stark nach Marihuana roch. Als er kontrolliert werden sollte, versuchte er sich zu Fuß zu entfernen. In der Bismarckstraße wurde er angehalten, dagegen wehrte sich der Mann. Er wurde vom KOD überwältigt. Zusammen mit der hinzugezogenen Polizei wurden bei dem Mann zwar kein Marihuana, dafür aber acht abgepackte Verkaufsportionen mit mutmaßlichem Amphetamin gefunden und beschlagnahmt. Ein Mitarbeiter des KOD wurde leicht verletzt.

