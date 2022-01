Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Fußgängerin von Pkw touchiert - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Montagmittag, 17.01.2022, ist eine Fußgängerin in WT-Tiengen von einem Pkw touchiert worden und hat dabei leichte Verletzungen erlitten. Kurz nach 15:30 Uhr hatte die 17-jährige an einer Ampel bei Grünlicht für Fußgänger die Klettgaustraße überquert. Ein ebenfalls bei grün aus der Weihermattenstraße nach rechts einbiegender 73 Jahre alter Autofahrer berührte die Jugendliche mit dem rechten Außenspiegel. Hierbei erlitt sie leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst versorgte die Jugendliche an der Unfallstelle. Am Auto wurde ein Sachschaden von rund 300 Euro verursacht.

