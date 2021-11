Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Südstadt: körperliche Auseinandersetzung auf der Straße - Zeugen gesucht

Heidelberg-Südstadt (ots)

Am Mittwochabend um 20 Uhr kam es in der Römerstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 33 und 46 Jahren. Die Männer gerieten zunächst in einen verbalen Streit, in dessen Verlauf insbesondere der 33-Jährige handgreiflich wurde und dem 46-jährigen Mann mehrfach ins Gesicht schlug, sodass dieser zu Boden fiel. Letztlich erlitten beide alkoholisierten Männer leichte Verletzungen. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd ermittelt nun wegen Körperverletzung. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel.: 06221/3418-0 bei der Polizei zu melden.

