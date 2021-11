Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim, Rheinau: Gefahrgut ausgetreten

Mannheim, Rheinau (ots)

Am Mittwochmorgen, 17.11.2021, kam es im Bereich des Rheinauhafens in Mannheim zu einem Gefahrgutunfall. Aus bisher unbekannter Ursache trat auf dem Gelände einer dort ansässigen Firma beim Umschlag eine Chemikalie in Form einer weißen Wolke aus. Diese zog über das Gebiet. In der Folge mussten drei Personen eines benachbarten Unternehmens aufgrund von Augenreizungen und Atembeschwerden behandelt werden.

Die verständigte Berufsfeuerwehr Mannheim konnte vor Ort keinen Gefahrgutaustritt mehr feststellen. Durchgeführte Messungen ergaben ebenfalls keine auffälligen Werte. Umliegende Straßen mussten während des Einsatzes zeitweise gesperrt werden.

Die Ermittlungen des Wasserschutzpolizeipostens Mannheim-Rheinauhafen zur Ursache des Vorfalls dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell