Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/BAB6, St. Leon-Rot: Staatsanwaltschaft Heidelberg erwirkt Haftbefehle gegen 27-jährigen und 28-jährigen Mann wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln

Heidelberg/BAB6, St. Leon-Rot: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim (ots)

Die Staatsanwaltschaft Heidelberg hat am Mittwoch Haftbefehle gegen einen 27-jährigen und einen 28-jährigen Mann erwirkt.

Die beiden Männer, die am vergangenen Dienstag gegen 12 Uhr in einem Pkw auf der BAB 6, Mannheim Richtung Heilbronn, unterwegs waren, fielen Beamten der Autobahnpolizei auf, weswegen sie einer Kontrolle unterzogen werden sollten. Erst nach mehrfacher Aufforderung folgte der Pkw dem Streifenwagen und konnte so im Bereich des Walldorfer Kreuzes kontrolliert werden. Im Verlauf der Verkehrskontrolle stellten die Beamten leichten Cannabisgeruch aus dem Fahrzeuginneren fest. Nachdem der 27-jährige Fahrer den Kofferraum geöffnet hatte, fanden die Beamten drei Supermarkttüten mit mehreren einzeln verpackten Marihuanapaketen vor.

Die beiden Männer, welche nach derzeitigem Ermittlungsstand gemeinschaftlich agiert haben sollen, stehen nun im Verdacht, mit einer Menge von insgesamt rund fünf Kilogramm Marihuana illegal gehandelt zu haben.

Am Mittwochnachmittag wurden die beiden Männer dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Heidelberg vorgeführt. Beide Beschuldigte wurden nach Eröffnung der jeweiligen Haftbefehle in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Rauschgiftdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern weiter an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell