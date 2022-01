Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Autofahrer ohne Führerschein, mutmaßlich berauscht und mit falschen Kennzeichen unterwegs

Freiburg (ots)

Die Kontrolle eines Autofahrers am Montagabend, 17.01.2022, in Klettgau-Grießen hat zahlreiche Verstöße aufgedeckt. Kurz nach 17:30 Uhr war der 37-jährige von einer Polizeistreife angehalten worden. Schnell war klar, dass der Mann keinen Führerschein besaß. Hinzu kamen Anhaltspunkte auf eine Drogenbeeinflussung, so dass ein Drogentest durchgeführt wurde. Dieser verlief auf Amphetamine positiv, weshalb eine Blutprobe erhoben wurde. Weiterhin kam heraus, dass die am Auto angebrachten Kennzeichen für einen anderen Pkw ausgegeben sind. Die angebrachten Zulassungsstempel wiesen Auffälligkeiten auf. Diese dürften entweder gefälscht oder entwendet worden sein. Der gefahrene Pkw des Mannes war weder zugelassen noch versichert. Die Ermittlungen dauern an.

