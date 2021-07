Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Auto Aufbruch - Schaden höher als Beute

Cuxhaven (ots)

Auto Aufbruch - Schaden höher als Beute Beverstedt. Am gestrigen Donnerstag haben unbekannte Täter in der Straße An der Bahn in Beverstedt einen PKW aufgebrochen. Die Täter schlugen die Seitenscheibe ein und entwendeten lediglich den Verbandkasten. Der Sachschaden beträgt über 300 Euro, der Wert des Diebesgutes etwa 25 Euro! ++++++

