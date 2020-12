Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfall in der Castefeldstraße; wer hatte Grün?; wichtige Zeugin gesucht

MannheimMannheim (ots)

Eine wichtige Zeugin eines Unfalls, der sich am Dienstagvormittag, kurz nach 9 Uhr in der Casterfeldstraße ereignete, sucht das Polizeirevier Mannheim-Neckarau.

Ein 25-jähriger Fahrer eines Ford-Transits bog von der Casterfeldstraße nach links in die Helmertstraße ab und kollidierte mit einer 53-jährigen Volvo-Fahrerin, die stadteinwärts fuhr. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 10.000.- Euro.

Bei der Unfallaufnahme wurde die Frage aufgeworfen, wessen Ampel Grün zeigte. Unterschiedliche Aussagen der Beteiligten liegen den unfallaufnehmenden Beamten vor.

Licht ins dunkle könnte eine Autofahrerin bringen, die dem Ford-Fahrer vorausfuhr und ebenfalls in die Helmertstraße abbog. Sie hatte den Unfall hinter sich bemerkt, war an die Unfallstelle zurückgekehrt und sich als Zeugin zu erkennen gegeben. Allerdings war sie bereits weitergefahren, als die erste Streife am Unfallort eintraf.

Diese wichtige Zeugin wird gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Norbert Schätzle

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell