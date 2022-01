Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: sinnlos Vogelhäuser zerstört

Freiburg (ots)

Unbekannte zerstörten zwischen Freitag, 14.01.2022 und Montag, 17.01.2022, vier Vogelhäuser. Die Vogelhäuser waren auf dem Gelände der Goetheschule an verschiedenen Bäumen in etwa drei Meter Höhe angebracht. Auf einem Weg neben dem Schulgebäude lagen die Holzreste der Vogelhäuser verstreut herum. Die Vogelhäuser waren eine Spende von ehemaligen Viertklässlern an die verbleibende Schulgemeinschaft.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell