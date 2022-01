Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Auto auf Discounter Parkplatz beschädigt - Polizei sucht Zeugen!

Seinen Mercedes stellte am Dienstag, 18.01.2022 gegen 08.30 Uhr ein 37 Jahre alter Mann auf dem Parkplatz eines Discounters in der Bismarckstraße ab. Als er wenige Minuten später vom Einkauf zurückkam, konnte er einen langen Kratzer über die gesamte linke Fahrzeugseite an seinem Fahrzeug feststellen. Weiter muss es einen Schlag gegen die C-/D-Säule gegeben haben, da sich hier eine Delle abzeichnete. Ob der noch nicht bezifferte Sachschaden von einem Einkaufswagen stammt ist unklar. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dieser Sachbeschädigung geben können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

