POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 26. Dezember 2021:

Diebstahl an PKW von Katalysator

Do., 16.12.2021, 12:00 Uhr bis Fr., 24.12.2021, 15:00 Uhr 38300 Wolfenbüttel, Parkplatz Am Seeligerpark

Bislang unbekannte Täter entwendeten von einem VW Golf Variant mit Helmstedter Kennzeichen, der auf dem Parkplatz am Seeliger Park, Wolfenbüttel, abgestellt war, den Katalysator.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0

Trunkenheit im Verkehr

Sa., 25.12.2021, 03:35 Uhr 38173 Sickte, K6

Am frühen Samstagmorgen, 25.12.2021, 03:35 Uhr, fiel der Besatzung eines Funkstreifenwagens auf der K6 ein Pkw BMW auf Grund seiner Fahrweise auf. Bei der Kontrolle des Fahrzeugführers schlug den kontrollierenden Beamten deutlicher Alkoholgeruch entgegen. Ein Alkotest ergab einen Wert von über 2,00 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Trunkenheit im Verkehr als Radfahrer

Sa., 25.12.2021, 23:50 Uhr 38302 Wolfenbüttel, Mittelweg

Am Samstagabend, nach einer Weihnachtsfeier bei Freunden, fuhr eine Radfahrerin über den Mittelweg in Wolfenbüttel. Auf Grund des übermäßigen Alkoholgenusses, ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert über 1,9 Promille, stürzte sie mit dem Rad und blieb verletzt am Bode liegen. Ein aufmerksamer Autofahrer bemerkte die am Boden liegende Radfahrerin, leistete erste Hilfe und rief einen Rettungswagen dazu. Ein Strafverfahren gegen die Radfahrerin wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Einbruch in ein Einfamilienwohnhaus

Do., 23.12.2021, 16:00 Uhr bis Sa., 25.12.2021, 21:15 Uhr 38315 Werlaburgdorf, Neue Reihe

Unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienwohnhauses in Werlaburgdorf, in der Straße Neue Reihe. In der Zeit von Donnerstag, 23.12.2021, 16:00 Uhr, bis Samstag, 25.12.2021, 21:15 Uhr, wurde ein Fenster im Erdgeschoss aufgehebelt. Dadurch drangen der/die Täter in das Wohnhaus ein, durchsuchten mehrere Schränke und entwendeten Bargeld und Schmuck.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0

