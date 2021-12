Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 25. Dezember 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Versuchter Einbruch in Antiquitätengeschäft

Tatzeit : Donnerstag, 23.12.2021, 16.45 Uhr bis Freitag, 24.12.2021, 12.22 Uhr Tatort : Wolfenbüttel, Breite Herzogstraße

Besonders raffiniert wollte ein Täter bei einem Einbruch in ein Antiquitätengeschäft vorgehen. Eigens zum Aufbrechen der Eingangstür brachte der Täter einen großen Pappkarton mit. Eine Seite dieses Kartons war komplett herausgeschnitten. Der Täter postierte den Karton mit der offenen Seite vor der Eingangstür des Geschäftes und versuchte aus diesem heraus die Tür aufzuhebeln. Für Personen, die dann zufällig an dem Geschäft vorbeikamen, war somit nur der große Karton sichtbar. Der Täter konnte somit scheinbar unbeobachtet seine Tat ausführen. Trotzdem gelang es dem Unbekannten nicht, die Tür gewaltsam zu öffnen. Es entstand leichter Sachschaden an der Tür. Zeugenhinweise an das Polizeikommissariat Wolfenbüttel, Tel.: 05331/933-0.

Betrunkener verursacht Verkehrsunfall

Unfallzeit : Freitag, 24.12.2021, 13.58 Uhr Unfallort : Wolfenbüttel, Jahnstraße

An Heiligabend ereignete sich auf der Jahnstraße ein Frontalzusammenstoß. Ein 66-Jähriger hatte mit seinem Seat die Jahnstraße in Richtung Salzdahlumer Straße befahren. Dabei geriet er mit seinem Fahrzeug nach links und kollidierte mit dem entgegenkommenden Renault eines 25-jährigen Braunschweigers. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Allerdings stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass der Unfallverursacher deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,08 Promille. Daraufhin wurde der Führerschein des 66-jährigen Wolfenbüttelers sichergestellt. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Gegen den Alkoholsünder wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Er muss unter anderem mit einem mehrmonatigen Fahrerlaubnisentzug rechnen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Gesamtschadens wird auf 7000 Euro geschätzt.

Trunkenheit im Verkehr

Tatzeit : Freitag, 25.12.2021, 03.35 Uhr Tatort : Landkreis Wolfenbüttel, Kreisstraße 6, Neuerkerode in Richtung Volzum

Nicht der Weihnachtsmann, sondern ein Alkoholsünder ging einer Streifenbesatzung des Polizeikommissariates Wolfenbüttel am frühen Morgen des ersten Weihnachtsfeiertages ins Netz. Der 24-Jährige war den Beamten zwischen Neuerkerode und Volzum durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen. Beim Befahren der dortigen Kreisstraße nahm der BMW-Fahrer durch seine Fahrt in Schlangenlinien fast die gesamte Fahrbahnbreite in Anspruch. Bei der anschließenden Kontrolle bestätigte sich der Verdacht der Alkoholbeeinflussung. Der Autofahrer hatte wesentlich zu tief ins Glas geschaut. Das Atemalkoholgerät zeigte einen Wert von 2,14 Promille an. Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe veranlasst. Die Mobilität des im Landkreis Wolfenbüttel wohnenden Mannes wird zukünftig wohl deutlich eingeschränkt sein. Dessen Führerschein wurde beschlagnahmt. Den Alkoholsünder erwartet nun ein mehrmonatiger Fahrerlaubnisentzug. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

