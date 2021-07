Polizei Gütersloh

POL-GT: Auffahrunfall in Wiedenbrück

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MS) - Am Dienstagnachmittag (13.07., 16.37 Uhr) kam es an der Einmündung Hauptstraße/ Wieksweg in Wiedenbrück zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 23-jähriger Bielefelder schwer verletzt wurde.

Der 23-Jährige befuhr mit seinem Opel Corsa den Wieksweg und beabsichtigte nach rechts in die Hauptstraße abzubiegen. Als er während des Abbiegevorgangs verkehrsbedingt halten musste, fuhr ihm ein 20-jähriger Seat Ibiza Fahrer aus Rheda-Wiedenbrück auf.

Der 23-Jährige wurde durch den Unfall schwer verletzt und per Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell