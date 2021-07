Polizei Gütersloh

POL-GT: Rauchentwicklung an der Rietberger Straße - Feuermelder verhindert Schlimmeres

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Weil ein aufmerksamer Zeuge in der Sonntagnacht (11.07., 03.45 Uhr) den Alarm eines Rauchmelders aus einer Nachbarwohnung wahrnahm, konnte eine größere Ausdehnung eines Wohnungsbrandes in einem Mehrfamilienhaus an der Rietberger Straße verhindert werden.

Polizei- und Feuerwehrkräfte wurden umgehend verständigt. Die eingetroffenen Polizeibeamten nahmen eine leichte Rauchentwicklung und Brandgeruch in einer Obergeschosswohnung wahr und öffneten daraufhin gewaltsam die Wohnungstür. Eine 52-jährige Bewohnerin konnte durch die Beamten aus der Wohnung geführt und in der Folge durch den Rettungsdienst zu vorsorglichen Untersuchungen in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert werden.

Die eingesetzten Feuerwehrkräfte des Löschzugs Wiedenbrück übernahmen eine schnelle Brandbekämpfung und sorgten für eine anschließende Durchlüftung des gesamten Gebäudes. Weitere Bewohner des Hauses wurden nicht verletzt. Ebenso entstand auch kein Gebäudeschaden. Brandursächlich war augenscheinlich ein auf der Herdplatte stehendes, vermutlich vergessenes Essen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell