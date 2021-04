Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Alkoholisiert hinter dem Steuer

Offenburg (ots)

Eine Kontrolle durch Beamte des Polizeireviers Offenburg wurde am Mittwochabend einem 70-jährigen Autofahrer zum Verhängnis. Der Mann wurde gegen 20:15 Uhr in der Oststadt einer genaueren Überprüfung unterzogen. Nachdem mehrere Anzeichen darauf hindeuteten, dass der Volkswagen-Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol am Steuer seines Wagens gesessen haben könnte, wurde die Weiterfahrt beendet und ein freiwilliger Alkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von über 1,6 Promille zutage brachte. Neben der Beschlagnahme des Führerscheins musste der 70-Jährige eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. /cw

