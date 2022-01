Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen-Barnten

350 Liter Diesel aus Radlader entwendet

Hildesheim (ots)

Aus dem Tank eines Radladers sind am vergangenen Wochenende 350 Liter Diesel entwendet worden. Der Radlader stand in einer Kiesgrube in Barnten. Der Täter hat die Sicherung des Tankdeckels zerstört und den Diesel abgepumpt. Da ein Befahren des Kiesgeländes mit Kfz nicht möglich war, muss der Täter mit Tankkanistern den Diesel zu einem Transportfahrzeug getragen haben. Der Gesamtschaden wird auf 550 Euro geschätzt. Hinweise auf den bzw. die Täter nimmt die Polizei in Sarstedt, Tel. 05066-9850, entgegen.

