Polizei Bielefeld

POL-BI: Frank Langkamp ist neuer Bezirksdienstbeamter der Polizeiwache Ost

Bild-Infos

Download

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stieghorst-

Polizeihauptkommissar Frank Langkamp ist der Nachfolger von PHK Bernd Kukat und ab dem 01.09.2021 im Bereich Stieghorst unterwegs.

1982 begann Frank Langkamp seine Ausbildung in der Polizeischule in Stukenbrock. Nach erfolgreichem Abschluss versah er einige Jahre in der Einsatzhundertschaft in Stukenbrock und Wuppertal seinen Dienst.

1989 ging es für ihn nach Bielefeld, wo er bis 2014 im Wachdienst der Wache Ost am Kesselbrink tätig war. Von 2014 bis 2021 traf man PHK Frank Langkamp im Dienst auf der Autobahnwache Herford an. Nun geht es für ihn wieder zurück in einen Teil seines "alten Bezirks" - Stieghorst und Oldentrup.

Frank Langkamp: "Ich freue mich auf die neue Aufgabe und darauf, für die Bürger da zu sein."

Der 56-Jährige beerbt seinen Vorgänger, PHK Bernd Kukat, der sich in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell