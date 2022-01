Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: 31185 Söhlde: Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände - Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Hildesheim (ots)

31185 Söhlde, Ortskern

Samstag, 15.01.2022, 21:52 Uhr bis Sonntag, 16.01.2022, ca. 03:00 Uhr

koc.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es am vergangenen Wochenende wiederholt zu Anrufen aus dem Ortskern Söhlde aufgrund von Ruhestörungen im Zusammenhang mit dem Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände. In diesem Zusammenhang wurde durch die Polizei u.a. ein 23jähriger aus Söhlde in seinem PKW angetroffen und kontrolliert. Nachdem dieser sich gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten unkooperativ zeigte, kam es durch den 23jährigen im weiteren Verlauf der Kontrolle zu Widerstandshandlungen. Danach wuchs die zunächst 5-köpfige Gruppe innerhalb kurzer Zeit auf 20 Personen an, die durchweg mit dem zu Kontrollierenden sympathisierten. Die Stimmung in dieser Gruppe heizte sich zunehmend auf und wurde aggressiver. Daher wurden weitere Polizeikräfte, u.a. aus Salzgitter und Hildesheim, zusammengezogen, deren schnelles Eintreffen vor Ort eine weitere Eskalation verhinderte. Von den angetroffenen Personen wurden die Personalien festgestellt, gegen 11 Personen wurde ein Platzverweis erteilt. Eine Person wurde in Gewahrsam genommen, 11 PKW wurden kontrolliert. Gegen einzelne Personen dieser Gruppe wurden Strafverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung, Beleidigung und Nötigung, sowie Verfahren wegen festgestellter Ordnungswidrigkeiten eingeleitet.

