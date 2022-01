Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pressemeldung des PK Elze vom 14.01.22 bis zum 16.01.22

Hildesheim (ots)

(lau)In der Zeit vom 14.01.22, 16.00 Uhr, bis zum 15.01.22, 09.00 Uhr, wurde ein blauer PKW BMW beschädigt, der in der Straße Kuhmasch, nahe der Straße Leintor, geparkt war. Unbekannte Täter traten eine Delle in den hinteren rechten Kotflügel und zerkratzten eine Scheibe auf der Beifahrerseite. Die Schadenshöhe wird auf 1000 Euro geschätzt. Aus einem ebenfalls dort geparkten roten PKW Daewoo wurden im gleichen Zeitraum nach Einschlagen einer Fensterscheibe diverse Gegenstände entwendet. Außerdem wurden an dem PKW Daewoo ein Außenspiegel und die Rücklichter beschädigt. Die Schadenshöhe wird auf ca. 1000 Euro geschätzt In der Berliner Straße in Mehle wurde in der Zeit vom 15.01.22, 16.00 Uhr, bis zum 16.01.22, 09.00 Uhr, ein schwarzer PKW Seat beschädigt. Der linke Außenspiegel wurde abgebrochen und der PKW wurde rundherum zerkratzt. Desweiteren entwendeten die Täter beide Kennzeichen des PKW Seat. Die Schadenshöhe wird auf ca. 3000 Euro geschätzt. In der Zeit vom 15.01.22, 11.30 Uhr, bis zum 16.01.22, 01.30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter nach Einwerfen einer Fensterscheibe Zugang in ein Einfamilienhaus in der Hermann-Schiermann-Straße. Obwohl die Täter das Haus offensichtlich durchsuchten, wurde nichts entwendet. Die Polizei Elze bittet Zeugen zu den o.a. Vorfällen, sich unter der Telefonnummer 0506893030 zu melden. Am 14.01.22, zwischen 10.00 Uhr und 11.00 Uhr, wurde auf der Bundesstraße 1, Höhe der Straße Am Hanlah, eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Dabei wurden 5 Verstöße festgestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell