Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Poser-Szene in der Tiefgarage des Kaufland

Hildesheim (ots)

Am Abend des 15.01.2022 bis etwa Mitternacht trafen sich Teile der Hildesheimer Autoszene in der Tiefgarage des Kaufland Marktes am Römerring.

In der Spitze konnten die eingesetzten Polizeikräfte etwa 45 Fahrzeuge in der Tiefgarage feststellen. Etwa 20 hiervon ließen sich der sogenannten Autoposerszene zuordnen.

Im Rahmen der Einsätze werden eine Straßenverkehrsgefährdung, ein Verstoß nach dem Tierschutzgesetz sowie mehrere Ordnungswidrigkeiten aufgenommen. Des Weiteren wurde mindestens einem Fahrer die Weiterfahrt mit seinem Pkw aufgrund erheblicher Sicherheitsmängel untersagt.

