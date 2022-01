Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss von Alkohol

Hildesheim (ots)

Am Freitagabend des 14.01.2022 gegen 21:10 Uhr nahm ein aufmerksamer Anwohner in der Lavesstraße in der Hildesheimer Nordstadt einen lauten Knall wahr. Als er aus dem Fenster sah, erkannte er einen Pkw, welcher mit einem Schild kollidiert war und Anstalten machte, sich vom Unfallort zu entfernen.

Als die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei vor Ort eintrafen, versuchten sich mehrere junge Männer fluchtartig vom verunfallten Fahrzeug zu entfernen. Die Flucht konnte jedoch durch die Beamten vereitelt werden.

Bei der Überprüfung des Sachverhalts war festzustellen, dass der Unfallverursacher, ein 22-jähriger Mann, alkoholisiert war und keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Gegen ihn wurden Strafverfahren wegen Unerlaubtem Entfernens vom Unfallort, Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell