Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (154/2021) Feuer am Sportplatz: Unbekannte zünden gefällten Baum in Bad Sachsa an, Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Göttingen (ots)

Bad Sachsa, Steinstraße

Freitag, 23. April 2021, gegen 19.20 Uhr

BAD SACHSA (jk) - Auf dem Sportplatz "Steinstraße" in Bad Sachsa (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte am Abend des 23. April (Freitag) einen gefällten Baum in Brand gesetzt (Foto). Die Flammen weiteten sich anschließend auf einen Teil der Rasenfläche und den angrenzenden Zaun der Sportanlage aus. Nach ersten Informationen sollen in Tatortnähe mehrere Jugendliche gesehen worden sein. Ob ein Tatzusammenhang besteht, ist noch offen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht nicht fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bad Lauterberg unter Telefon 05524/9630 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell