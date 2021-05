Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (152/2021) Sachbeschädigung auf Schulgelände in Hann. Münden - Spielgerät beschädigt, Schulhof und Sandkasten verunreinigt

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Parkstraße

Nacht zu Mittwoch, 28. April 2021

HANN. MÜNDEN (jk) - Auf dem Schulhof der Grundschule am Wall in Hann. Münden haben Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (28.04.21) mutwillig eine Wippe abgebrochen. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch offen. Das Gelände und auch der Sandkasten wurden außerdem mit leeren Bierdosen, Zigarettenkippen und Scherben verunreinigt. Hinweise auf die Verursacher liegen zurzeit nicht vor. Die Stadt Hann. Münden hat Anzeige erstattet. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Hann. Münden unter Telefon 05541/9510 entgegen.

