Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (153/2021) Tischtennisplatte auf Spielplatz in Bad Sachsa beschädigt - Bislang keine Hinweise auf die Täter

Göttingen (ots)

Bad Sachsa, Talstraße

Zwischen dem 13. und 15. April 2021

BAD SACHSA (jk) - Auf dem Spielplatz eines Ferienparks in Bad Sachsa (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte im letzten Monat offenbar mutwillig eine Tischtennisplatte beschädigt (Foto). Die Tat ereignete sich zwischen dem 13. und 15. April.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, setzten Unbekannte u. a. einen Kunststoffhandschuh und Zigarettenschachten auf der Platte in Brand, was zu Schäden an der Oberflächenbeschichtung führte. Von den Sachbeschädigern fehlt bislang jede Spur. Hinweise bitte an die Polizei in Bad Lauterberg, Telefon 05524/9630.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell