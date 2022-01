Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Heisede - Sachbeschädigung an einem Pkw

Hildesheim (ots)

Heisede - (jb) In Heisede wurden in den letzten Tagen zwei Pkw zerkratzt. Im Fasanengarten wurde einem VW T-Roc die gesamte linke Fahrzeugseite zerkratzt. Als Tatzeitraum kommt der 13.1.22, 20:30 bis zum 15.01.22, 11:02 Uhr in Betracht. An einem VW Polo wurde am 13.01.22, zw. 07:20 Uhr-07:35 Uhr die gesamte rechte Fahrzeugseite zerkratzt. Dieser stand in der Dorfstraße auf einem Parkplatz in der Nähe des Kindergartens. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, rufen bitte die Polizei Sarstedt an, Tel. 05066/9850.

