POL-HI: Zeugenaufruf nach Einbruch in Wohnung in 31188 Holle

Holle/Derneburg (erb); Am 14.01.2022 zwischen 12:00 Uhr und 21:45 Uhr kam es in der Straße "Zum Stuken" in 31188 Holle, Ortsteil Derneburg, zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl. Bislang unbekannte Täter hebelten die rückwärtig gelegene Terrassentür des Hauses auf und durchsuchten dieses im Anschluss. Genaue Angaben zum Diebesgut können bislang noch nicht getätigt werden. Einzig bekannt ist derzeit, dass ein über 100 kg schwerer Tresor entwendet worden ist. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eröffnet und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge bemerkt haben. Hinweise nimmt die Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 050639010 entgegen.

