Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei registriert erneut diverse Verstöße gegen Corona-Regeln

Hildesheim (ots)

LANDKREIS HILDESHEIM - HILDESHEIM (jpm) Die Polizei führte gestern, 13.01.2022, in Stadt und Landkreis Hildesheim wiederholt Kontrollen im Hinblick auf die Einhaltung der Corona-Regeln durch.

Die Überprüfungen fanden vornehmlich in den Fußgängerzonen, aber auch in verschiedenen Gewerbebetrieben in Hildesheim, Elze, Gronau und Sarstedt statt. Dabei stellten die Beamtinnen und Beamten insgesamt etwa 85 Verstöße fest. Bei der Vielzahl der Verstöße handelte es sich um Zuwiderhandlungen gegen die Maskenpflicht.

Die überprüften Personen waren zum Teil angespannt und diskussionsfreudig.

Die Polizei leitete in ca. 60 Fällen Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

In einem Fall versuchte ein Mann in der Sarstedter Fußgängerzone vor den Einsatzkräften davonzulaufen. Bei der Feststellung seiner Personalien leistete er anschließend Widerstand.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell