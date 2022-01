Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht in der Bismarckstraße - Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (geb). Am 13.01.2022 zwischen 17:55 und 18:00 Uhr ereignete sich in der Bismarckstraße, 31061 Alfeld (Leine) in Höhe der Hausnummer 21 eine Verkehrsunfallflucht. Nach ersten Ermittlungen befuhr der/die bislang unbekannte Fahrzeugführer-/in mit seinem/ihrem Fahrzeug die Bismarckstraße in Fahrtrichtung Antoniplatz. Dabei touchierte er/sie den linken Seitenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden wird von der Polizei auf 300 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Alfeld unter 05181/9116-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell