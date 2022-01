Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: PK Elze: Vandalismus am Tafelbergturm in Brüggen, Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(bur) Unbekannte haben in der Zeit von 08.01.2022 - 12.01.2022 am brüggener Aussichtsturm ein Glassegment aus der Tür gebrochen und es von oben den Tafelbergturm heruntergeworfen. Den Schaden meldete ein Verantwortlicher des Vereins Hohe Tafel e.V. am Mittwoch der Polizei Elze, die daraufhin eine Verfahren wegen Sachbeschädigung einleitete. Es werden jetzt Zeugen gesucht, die Hinweise auf die Tat und die Täter geben können. Diese werden gebeten sich beim PK Elze unter T 05068-93030 oder der Polizeistation Gronau unter T. 05182-923370 zu melden. Der Gesamtschaden wird derzeitig auf ca. 200 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell