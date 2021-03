Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Wilhelmshaven vom 26-28.03.2021

Wilhelmshaven (ots)

Serie von Kelleraufbrüchen:

Ort W'haven, überwiegend in den Stadtteilen Heppens, Wiesenhof und Fedderwardergroden Zeitraum: in den zurückliegenden Tagen

Bedauerlicherweise sind in der Vergangenheit wiederholte Kelleraufbrüche angezeigt worden. Die Zielrichtung scheint auf dort abgestellte Pedelecs, sogenannte E-Bikes, gerichtet zu sein. Tatörtlichkeiten waren z.T. Gemeinschaftskellerräume, aber auch einzelne Kellerräume, in denen die Pedelecs standen. Dabei wurden die Vorhängeschlösser der Keller angegangen. Daraus wurden dann die Pedelecs sowie teilweise befindliches Werkzeug entwendet.

Die Polizei bittet darum, bei verdächtigen Wahrnehmungen oder Geräusche aus den Kellerbereichen unbemerkt sofort die Polizei zu verständigen. Teilweise wurden Geräusche wahrgenommen, die Polizei hingegen jedoch erst Stunden später angerufen.

Einbruchdiebstahl in Firmengebäude

Ort W´haven, Bismarckstraße, Firmengebäude

Vermutlich in der Nacht vom 27.03 auf den 28.03.021 brachen unbekannte Täter in ein eingeschossiges Firmengebäude in der Bismarckstraße ein. Hierbei wurde ein rückwärtiges Fenster des Objektes beschädigt, um sich so Zugang zum Objekt zu verschaffen. Aus dem Gebäude wurde ein Tresor entwendet. Dieser Tresor konnte auf dem Friedhof in Heppens wieder aufgefunden werden. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet darum, sich bei eventuellen Beobachtungen diesbezüglich an die Polizei Wilhelmshaven zu wenden.

Ladendiebstähle:

Ort: W'haven, Friedrich-Paffrath-Straße, Verbrauchermarkt Zeit: 26.03.2021, 12.45h Hergang: Ein Täter war so dreist und wollte 10 Flaschen Wodka entwenden. Er wurde hierbei gestellt. Bei der Tatortaufnahme stellte sich heraus, dass der Täter bereits einen Alkoholdiebstahlsversuch Tage zuvor unternommen hatte.

Fahren ohne Führerschein es 14-Jährigen - PKW war nicht zugelassen

Ort: W'haven, Mitscherlichstraße

Zeit: 26.03.2021, 20.10h Hergang: Ein Zeuge teilte der Polizei mit, dass vor ihm ein PKW fahre, an dem sich Kennzeichen ohne Stempel befinden würden. Der PKW konnte einer Kontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der Ermittlungen stelle sich heraus, dass der Fahrer erst 14 Jahre alt war; der PKW war nicht zugelassen, ferner befanden sich falsche Kennzeichen am PKW. Gegen den Fahrer und Halter wurden Ermittlungen eingeleitet.

Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer - Fahrerflucht

Ort: W'haven, Bremer Straße

Zeit: 26.03.2021, gegen 20.00h Hergang: Ein Kraftfahrzeugführer überholte auf der Bremer Straße einen Radfahrer, wobei der Radfahrer touchiert wurde. Durch die Berührung kam der Radfahrer zu Fall und zog sich eine Verletzung am Knie zu. Der Verursacher entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Kraftfahrzeug soll es sich um ein weißes Fahrzeug gehandelt haben.

Zeugen werden in diesem Zusammenhang gebeten, sich mit der Polizei unter 04421-942-215 in Verbindung zu setzen.

