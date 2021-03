Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugenaufruf!

Varel (ots)

Am Mittwoch gegen 15.25 Uhr befuhr ein 37-Jähriger aus Zetel mit seinem PKW VW Golf die Nebsallee in Richtung Mühlenstraße. In Höhe Hausnummer 1 fuhr ein entgegenkommender PKW an einem geparkten PKW vorbei und geriet dabei derart in den Gegenverkehr, dass der 37-Jährige mit seinem Fahrzeug nach rechts auswich und hier gegen einen geparkten PKW Audi stieß. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Nach Zeugenangaben soll es sich um ein helleres Fahrzeug, möglicherweise in der Farbe blau, gehandelt haben.

