Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sicherstellung einer Münzsammlung - Polizei bittet um Hinweise!

Wilhelmshaven (ots)

Bereits am 07.09.2020, in den frühen Abendstunden, wurden im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes bei einer zu überprüfenden Person in dessen mitgeführtem Rucksack mehrere hundert Sammlermünzen festgestellt. Zur Herkunft der Münzen machte der Mann widersprüchliche Angaben. Es besteht der begründete Verdacht, dass die sichergestellten Münzen aus Straftaten stammen könnten. Trotz größter Bemühungen konnte eine Zuordnung zu möglichen rechtmäßigen Eigentümern nicht erfolgen. Hinweise zur Herkunft oder zum Eigentümer der Münzsammlung nimmt die Polizei in Wilhelmshaven unter der Tel.-Nr.: 04421-9420 entgegen.

