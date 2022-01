Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Elze

Hildesheim (ots)

(fkl) Am Donnerstag, 13.01.2022 gegen 16:00 Uhr kam es in 31008 Elze Brandstraße/Ecke Schlesische Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der namentlich bekannte Unfallverursacher bog mit seinem roten Pkw Opel von der Brandstraße nach links in die Schlesische Straße ab. Laut Aussage des zweiten Unfallbeteiligten sei der Pkw dabei über dessen Fuß gefahren. Die Polizei Elze sucht zur abschließenden Klärung des Sachverhalts nun Zeugen. Diese werden gebeten sich unter Tel. 05068/ 9303 0 beim Polizeikommissariat Elze zu melden.

