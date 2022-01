Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld Unfallflucht/Schutzplanke beschädigt

Hildesheim (ots)

Alfeld/Adenstedt

Ein Verkehrsunfall hat sich in der Nacht von Freitag, 14.01.2022 auf Samstag, 15.01.2022, auf der L 469 zwischen Alfeld und Adenstedt ereignet. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kam beim Durchfahren einer Linkskurve, kurz vor dem Adenstedter Waldsportplatz, mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die Schutzplanke. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte unerlaubt von der Unfallstelle. An der Schutzplanke entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000,- Euro, der zu Lasten der Straßenmeisterei Bockenem geht. Die Polizei sucht nun ein Fahrzeug, dass frische Unfallspuren an der rechten Fahrzeugseite aufweist. Hinweise darauf erbittet die Polizei Alfeld unter Tel: 05181/91160./tsc

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell