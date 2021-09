Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall im Begegnungsverkehr - zwei Motorradfahrer verletzt (Erstmeldung)

Hosenfeld (ots)

Am frühen Donnerstagabend, gegen 17:43 Uhr, kam es zu einem folgenschweren Überholmanöver eines Pkw-Fahrers auf der Landesstraße zwischen Giesel und Hosenfeld, am sogenannten Sieberzer Berg, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Der Pkw-Fahrer fuhr von Giesel in Richtung Hosenfeld und wollte einen vor ihm fahrenden Lkw überholen. Hierbei übersah er ein entgegenkommendes Motorrad, welches mit zwei Personen besetzt war und kollidierte mit diesem. Der Kradfahrer und seine Sozia wurden hierbei verletzt und mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Die Vollsperrung der L 3079 wurde gegen 18:30 Uhr wieder aufgehoben und der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbei geleitet. Bei Vorliegen weiterer Informationen wird diese Meldung aktualisiert.

