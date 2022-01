Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Alfeld Gegen Ladebordwand gestoßen

Hildesheim (ots)

Alfeld

Am Freitagvormittag, 14.01.2022, gegen 11.20 Uhr, stieß ein 56-jähriger Hannoveraner mit seinem Kleintransporter in 31061 Alfeld, Bodelschwinghstraße, beim Vorbeifahren an einem geparkten LKW gegen die am Fahrzeugheck heruntergelassene Ladebordwand. Der Hannoveraner hatte sich beim Ausscheren und Vorbeifahren verschätzt und beklagt jetzt einen Schaden von ca. 5.000,- Euro an seinem Fahrzeug. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand./tsc

