POL-KN: Oberndorf am Neckar, Landkreis Rottweil) Auto gestreift und geflüchtet - Zeugen gesucht (20.09.2021)

Oberndorf am Neckar (ots)

Ein Unbekannter hat mit einem Fahrzeug am Montag, zwischen 10.30 Uhr und 13.00 Uhr einen in der Steinbruchstraße geparkten roten Dacia auf Höhe Hausnummer 41 beschädigt. Ohne sich um den Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro zu kümmern, flüchtete der Unbekannte von der Unfallstelle. Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Oberndorf, Telefon 07423 8101-0, entgegen.

