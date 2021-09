Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar-Glatt, Landkreis Rottweil) Einbruch in Gartenhaus - Zeugen gesucht (21.09.2021)

Sulz am Neckar-Glatt (ots)

Unbekannte sind am Dienstag in ein Gartenhaus auf einem Grundstück in der Straße "Alter Rainweg" eingebrochen. Der Bewohner des Hauses bemerkte gegen13 Uhr an seinem Gartenhaus ein beschädigtes Fenster. Die Einbrecher entwendeten nichts. Am Fenster entstand ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro. Hinweise zu den Einbrechern nimmt der Polizeiposten Sulz, Telefon 07454 92746, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell