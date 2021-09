Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee, Lkrs. KN) Unfallflucht in der Fritz-Kleiner-Straße (21.09.2021)

Radolfzell am Bodensee (ots)

Am Dienstag zwischen 10.00 Uhr und 17.00 Uhr ist ein am Fahrbahnrand in der Fritz-Kleiner-Straße abgestellter VW durch einen unbekannten Autofahrer beschädigt worden. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von über 1.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Das Polizeirevier Radolfzell nimmt Hinweise zum flüchtigen Unfallverursacher unter der Telefon-Nummer 07732 95066-0, entgegen.

