Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt) Taschendiebe in Supermärkten unterwegs

Mutterstadt (ots)

Am 14.02.2022, zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr, haben unbekannte Taschendiebe je einmal in einem Supermarkt in der Ludwigshafener Straße und Neustadter Straße zugegriffen. Der 56-jährige Geschädigte in dem Supermarkt in der Ludwigshafener Straße trug seinen Geldbeutel in der mit Druckknopf verschlossenen Jackentasche, die 82-Jährige in dem Supermarkt in der Neustadter Straße hatte ihren Geldbeutel in einer Tasche, welche sich im Einkaufswagen befand. Beim Bezahlen bemerkten beide den Diebstahl. Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe könnte ein Tatzusammenhang bestehen. Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Die Polizei rät: - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite. - Tragen Sie Ihren Geldbeutel in verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Legen Sie Geldbörsen nicht in den Einkaufskorb oder Einkaufswagen.

