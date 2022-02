Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: LKW Fahrer ohne Führerschein kollidiert mit Auflieger

Speyer (ots)

Zu einem Unfall mit einem Leichtverletzten kam es am Montag gegen 19:30 Uhr. Ein 38-jähriger LKW-Fahrer war auf der Stockholmer Straße in Richtung Am Neuen Rheinhafen unterwegs, als er mit einem am rechten Fahrbahnrand abgestellten Auflieger kollidierte. Durch den Zusammenstoß erlitt der 38-Jährige aus Mannheim leichte Verletzungen. Während am LKW ein Totalschaden entstand wurde der Auflieger nur leicht beschädigt. Da der Mannheimer nicht mehr in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

