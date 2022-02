Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unbekannter Ladendieb - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Am Dienstag um 19:30 Uhr entwendete ein bislang Unbekannter aus einem Drogeriemarkt in der Maximilianstraße ein Flasche Parfum. Nachdem er das Diebesgut im Wert von 60 Euro an sich genommen hatte, flüchtete er zu Fuß. Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

-ca. 180 cm groß -schwarze Kapuzenjacke -schwarze Umhängetasche -blau-schwarze Wollmütze -graue Jogginghose -graue Sneaker mit weißen Socken -neongrüne Mund-Nasen-Bedeckung

Wer hat den gesuchten Mann beim Diebstahl oder seiner Flucht gesehen oder kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen werden gebeten sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden

